«Настоящий детектив» Мэттью МакКонахи стал профессором в университете





Из этого вуза сам МакКонахи выпустился еще в 1993 году, а теперь собирается стать преподавателем и проводить в нем практические занятия для студентов. Предположительно, актер получит должность в Колледже связи Техасского Университета, где есть факультет кино, радио и телевидения.В пресс-релизе вуза сообщается, что актер в действительности уже четыре года преподает местным студентам, но с началом нового учебного года он впервые получит официальный профессорский статус. В самом университете в связи с этим фактом выразили большую удовлетворенность и заявили, что очень рады возможности пополнить штат профессоров таким опытным и талантливым специалистом.