Эксперты составили список растений, снижающих стресс





Исследователи объяснили, что главным природным успокоительным оказалась мята перечная. Такое растение советуют добавлять в еду и применять как ароматизатор. Выяснилось, что с помощью мяты можно снять головные боли, а повышение бдительности возможно при использовании сделанных из неё эфирных масел.Следующим в списке отмечен черноглазый горох. Он является природным источником клетчатки, железа и фолиевой кислоты. Последнее исследование группы экспертов из США показало, что такое растение может стать спасением от подавленного настроения.Отличное успокоительное действие оказывает ромашка. Люди, которые страдают от бессонницы также могут использовать её в качестве успокоительного. Кроме того, ученые отметили вечернюю преамбулу, так как триптофан, содержащийся в составе растения, применяется для производства гомона серотонина. Этот регулятор настроения является естественным антидепрессантом.Завершающим в списке стал орегано. Его используют для лечения простуды, головных и мышечных болей. Это растение прекрасно снимает усталость и стресс.