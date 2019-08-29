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Бывшему мужу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову «Локомотив» выплатит 12 тысяч евро за операцию

Бывший возлюбленный поющей телеведущей Ольги Бузовой, 32-летний спортсмен Дмитрий Тарасов получит от московского ФК «Локомотив» компенсацию в размере 12 тысяч евро, которыми экс-игрок клуба сможет покрыть чуть больше половины затрат на лечение поврежденной ноги. Известно, что операцию полузащитнику проводили за рубежом, где он также проходил реабилитацию.
Бывшему мужу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову «Локомотив» выплатит 12 тысяч евро за операцию

Считанные часы назад стало известно, что Дмитрий Тарасов одержал победу в «войне» со столичным ФК «Локомотив». Несмотря на то, что спортсмен «служил» клубу верой и правдой на протяжении последних 9 лет, покидал он его не на позитивной ноте. А все из-за травмы, которую бывший муж Бузовой получил во время последней игры.

Тарасов уже рассказывал о том, что за операцию и реабилитацию он платил со своего кармана, ведь руководство футбольного клуба отказалось брать на себя подобные траты. И если сначала Дмитрий пытался решить данный вопрос мирно, то недавно он обратился в суд.

Юрист Тарасова Михаил Прокопец уже пообщался со СМИ, которым сообщил, что «Локомотив» практически в полном объеме удовлетворил их запрос. Теперь футбольный клуб вынужден в течение 30 дней полностью компенсировать затраты Дмитрия на хирургическое вмешательство и восстановление.

«Наша сторона полностью удовлетворена», - подчеркнул спортивный адвокат.

Нужно сказать, что пока руководство столичного «Локомотива» никак не прокомментировало эту новость, однако в соцсети вспомнили, что еще недавно генеральный директор ФК заявлял, что не будет поддерживать Тарасова, пишет «ТАСС».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:49

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