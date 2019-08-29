Агент: Жерар Депардье пока не подписал контракт на роль Брежнева





Сценарий картины, в которой Жерар Депардье предположительно может сыграть роль Брежнева, на данный момент даже не готов. Более того, проект этой киноленты пока находится на стадии обсуждения, то есть, никакой конкретной информации по нему нет. Разумеется, сам артист пока ни с кем не подписывал никаких контрактов на свое участие в съемках. В связи с этим преждевременно обсуждать его участие в проекте, приводит слова Фрилле информагентство РИА «Новости».При этом авторы будущего фильма уже поспешили обнародовать данные о возможном привлечении к съемкам Жерара Депардье. Вероятнее всего, считает агент актера, они таким образом пытаются привлечь к своему проекту дополнительное финансирование. Более того, немногим ранее продюсер картины утверждал, что с французской кинозвездой якобы даже подписан соответствующий контракт.