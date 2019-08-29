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Наталья Подольская очередной раз подверглась критике из-за смены стиля

После публикации нового фото в Instagram российская певица Наталья Подольская подверглась нещадной критике со стороны своих посетителей. В социальной сети ее то и дело обвиняют в нехватке вкуса и слишком неординарном выборе одежды, тем более для проведения такого мероприятия.

Певица в своем посте сообщила о первой в жизни роли в качестве жюри на корпоративном Фестивале. В честь этого события Наталья выбрала очередной смелый лук, но он был раскритикован даже приверженцами яркого стиля певицы. Несмотря на отличную фигуру звезды, они утверждают, что бежевая бесформенная юбка совершенно не подходит к образу, а черные ботинки с острым носком увеличивают и делают толще ноги. Сама же певица не считает свой выбор неудачным и заявляет, что намерена носить такие вещи, в которых ей будет удобно.

В защиту Наталье Подольской вторая половина поклонников придерживается мнения, что певица удачно выбирает свой гардероб, и отрицательное мнение исходит исключительно от завистников. Фанаты желают новых достижений и с нетерпением ожидают выхода нового альбома.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:28

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