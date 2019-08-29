В Сеть попали первые фотографии салона кроссовера Hyundai Creta нового поколения
В Индии уже стартовало серийное производство нового поколения южнокорейского кроссовера Hyundai Creta для внутреннего рынка. Внешний вид и характеристики модели были раскрыты ранее, однако фотографии интерьера новинки появились только сейчас.
Если поклонники марки были в какой-то степени разочарованы внешним видом нового поколения кроссовера Hyundai Creta, то салон автомобиля вероятнее всего приведет к обратному эффекту. Интерьер модели производителю удалось сделать довольно технологичным и изящным, что может стать заметным конкурентным преимуществом перед большинством аналогов.
Сразу же бросаются в глаза новые формы передней панели, которая стала полностью цифровой. Здесь же выделяется и огромных размеров вертикальный сенсорный дисплей штатной мультимедийной системы. Заслуживает внимания и обновленное рулевое колесо Hyundai Creta, в угоду эргономике его сделали усеченным на нижней грани, однако такое решение все равно придает данному элементу некоторого шарма. Появился здесь и удобный селектор, который позволяет быстро переключаться между индивидуальными режимами и предустановками под разные дорожные покрытия.
Если поклонники марки были в какой-то степени разочарованы внешним видом нового поколения кроссовера Hyundai Creta, то салон автомобиля вероятнее всего приведет к обратному эффекту. Интерьер модели производителю удалось сделать довольно технологичным и изящным, что может стать заметным конкурентным преимуществом перед большинством аналогов.
Сразу же бросаются в глаза новые формы передней панели, которая стала полностью цифровой. Здесь же выделяется и огромных размеров вертикальный сенсорный дисплей штатной мультимедийной системы. Заслуживает внимания и обновленное рулевое колесо Hyundai Creta, в угоду эргономике его сделали усеченным на нижней грани, однако такое решение все равно придает данному элементу некоторого шарма. Появился здесь и удобный селектор, который позволяет быстро переключаться между индивидуальными режимами и предустановками под разные дорожные покрытия.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:36