В Москве скончался известный актер Александр Числов





55-летний Александр Числов был госпитализирован еще 16 августа. Ранее в одном из ток-шоу на Первом канале актер Борис Реутов рассказывал, что Числов переписал свою квартиру на имя племянницы, поскольку по неизвестным причинам не хочет в ней жить. По словам Реутова, артист в последнее время подозревал, что кто-то подкладывает ему в еду какие-то препараты, постепенно его убивающие. Это даже вынудило его отказаться от еды и десять дней голодать. В результате актер заметно сдал и оказался не в состоянии двигаться самостоятельно. Родственники считали, что подобные мысли преследуют Александра Числова из-за проблем с психикой.Также Реутов рассказывал об ужасном состоянии артиста в день перед госпитализацией. По его словам, он очень плохо дышал, а одна из его ног выглядела сильно опухшей. В медучреждении выяснилось, что это стало последствиями тяжелого воспаления легких. Числов длительное время категорически отказывался ехать в больницу, поэтому пневмония перешла в крайнюю стадию тяжести.