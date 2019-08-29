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В Москве скончался известный актер Александр Числов

Этим утром в реанимационном отделении 33-й сокольнической больницы скончался известный российский актер Александр Числов. Причиной смерти знаменитости называют обострение воспаления легких, сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на близкого друга усопшего актера Дениса Сердюкова.
В Москве скончался известный актер Александр Числов

55-летний Александр Числов был госпитализирован еще 16 августа. Ранее в одном из ток-шоу на Первом канале актер Борис Реутов рассказывал, что Числов переписал свою квартиру на имя племянницы, поскольку по неизвестным причинам не хочет в ней жить. По словам Реутова, артист в последнее время подозревал, что кто-то подкладывает ему в еду какие-то препараты, постепенно его убивающие. Это даже вынудило его отказаться от еды и десять дней голодать. В результате актер заметно сдал и оказался не в состоянии двигаться самостоятельно. Родственники считали, что подобные мысли преследуют Александра Числова из-за проблем с психикой.

Также Реутов рассказывал об ужасном состоянии артиста в день перед госпитализацией. По его словам, он очень плохо дышал, а одна из его ног выглядела сильно опухшей. В медучреждении выяснилось, что это стало последствиями тяжелого воспаления легких. Числов длительное время категорически отказывался ехать в больницу, поэтому пневмония перешла в крайнюю стадию тяжести.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:04

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