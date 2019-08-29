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Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова устроила Мондезиру Свет-Амуру грандиозный сюрприз в честь дня его рождения

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Юлия Ефременкова устроила своему возлюбленному грандиозный сюрприз. Дело в том, что на днях Мондезир Свет-Амур отпраздновал свой 30-й день рождения.
Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова устроила Мондезиру Свет-Амуру грандиозный сюрприз в честь дня его рождения

Накануне Мондезир Свет-Амур отметил свои 30-е именины на Сейшельских островах. В честь такого события ведущая «Дома-2», а по совместительству и возлюбленная мускулистого парня экзотической внешности Юлия Ефременкова решила устроить ему сюрприз.

Ефременкова преподнесла Свет-Амуру подарок в виде романтической прогулки по Индийскому океану на белоснежной яхте. Более того, Юлия вручила Мондезиру огромную связку воздушных шаров.

У себя на страничке в Instagram Ефременкова опубликовала несколько фотографий с празднования дня рождения Свет-Амура, под которыми еще раз поздравила избранника с 30-летием.

«Вся наша жизнь будет наполнена таким изобилием ярких красок и эмоций, как в этот день», - подчеркнула ведущая «Дома-2» в личном микроблоге.

Нужно сказать, что Свет-Амур весьма положительно отреагировал на сюрприз Ефременковой. У себя в профиле участник «Дома-2» поблагодарил 32-летнюю избранницу за такой презент, а также в очередной раз указал на то, что она не перестает его ошеломлять.

«Спасибо тебе, любимая, за этот прекрасный день! Безумно тебя люблю!» - добавил герой реалити-шоу.

К слову, и в этот раз не обошлось без критики. Так, к примеру, некоторые фолловеры опять принялись советовать Ефременковой бросить Свет-Амура, указывая на то, что он не стоит даже ее мизинца.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24

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