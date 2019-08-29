Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова устроила Мондезиру Свет-Амуру грандиозный сюрприз в честь дня его рождения

«Вся наша жизнь будет наполнена таким изобилием ярких красок и эмоций, как в этот день», - подчеркнула ведущая «Дома-2» в личном микроблоге.

«Спасибо тебе, любимая, за этот прекрасный день! Безумно тебя люблю!» - добавил герой реалити-шоу.

Накануне Мондезир Свет-Амур отметил свои 30-е именины на Сейшельских островах. В честь такого события ведущая «Дома-2», а по совместительству и возлюбленная мускулистого парня экзотической внешности Юлия Ефременкова решила устроить ему сюрприз.Ефременкова преподнесла Свет-Амуру подарок в виде романтической прогулки по Индийскому океану на белоснежной яхте. Более того, Юлия вручила Мондезиру огромную связку воздушных шаров.У себя на страничке в Instagram Ефременкова опубликовала несколько фотографий с празднования дня рождения Свет-Амура, под которыми еще раз поздравила избранника с 30-летием.Нужно сказать, что Свет-Амур весьма положительно отреагировал на сюрприз Ефременковой. У себя в профиле участник «Дома-2» поблагодарил 32-летнюю избранницу за такой презент, а также в очередной раз указал на то, что она не перестает его ошеломлять.К слову, и в этот раз не обошлось без критики. Так, к примеру, некоторые фолловеры опять принялись советовать Ефременковой бросить Свет-Амура, указывая на то, что он не стоит даже ее мизинца.