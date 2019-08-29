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"Научился памперсы менять": Супруга Александра Овечкина рассказала о муже, когда он дома

Российский хоккеист Александр Овечкин со своей супругой, актрисой Настасьей Шубской не так давно отметили первый день рождения их совместного ребенка. Жена спортсмена рассказала о том, каким бывает дома настоящая "гроза хоккея".
"Научился памперсы менять": Супруга Александра Овечкина рассказала о муже, когда он дома

Знаменитый спортсмен Александр Овечкин не так давно стал лучшим игроком НХЛ, так как уже принес множество побед своей команде. На сегодняшний день Овечкин старается как можно больше времени посвятить первенцу Сергею. Шубская призналась, что между отцом и сыном невероятная связь, и даже первым словом ребенка было "папа". Когда у родителя появляется хоть немного свободного времени, он всегда едет к маленькому Сереже. Жена знаменитости утверждает, что супруг дома нежный, добрый, заботливый, и даже научился памперсы менять сыну.

Настасья Шубская обращает внимание на внешнюю схожесть ребенка и мужа. Бабушка и дедушка маленького Сережи очень сильно хотят, чтобы он пошел по стопам Александра Овечкина, стал звездой хоккея, популярнее, чем отец и "его имя знали даже на Марсе".

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Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 12:58

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