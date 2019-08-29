Звезда «Дома-2» Арай Чобанян сделал Ирине Пинчук предложение

«Ира, выходи за меня», - сказал Чобанян.

Считанные часы назад стало известно, что Арай Чобанян сделал достаточно серьезный шаг. На торжестве в честь того, что на микроблог Ирины Пинчук в Instagram теперь подписано миллион пользователей, парень решил устроить бывшей брюнетке грандиозный сюрприз.Чобанян подговорил близкую приятельницу своей возлюбленной Татьяну Мусульбес, чтобы та закрыла Ире глаза и подвела ее к нему. Когда же Пинчук открыли глаза, она увидела, что Арай стоит перед ней на одном колене и держит в руках колечко и большой букет цветов.Нужно сказать, что предложение Чобаняна очень обрадовало Пинчук. Ирина не стала контролировать своих эмоций и закричала, что согласна стать женой Арая, а потом добавила, что наконец-таки дождалась этого.К слову, роликом, на котором было записано предложение Чобаняна, Пинчук тут же поделилась у себя на страничке в Instagram. Вот только интернет-пользователи отреагировали на видео весьма неоднозначно. Так, к примеру, некоторые фолловеры решили, что это очередной веселый вайн парочки, к которому не следует относиться серьезно.По мнению подписчиков, реакция Пинчук на предложение Чобаняна была очень наигранной. Правда, другие читатели уверены, что Арай в действительности позвал Ирину замуж.