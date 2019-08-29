Сергей Полунин и Максим Фадеев представили совместный клип





Максим Фадеев описывает песню «Стану ли я счастливым», как полное олицетворение его жизни. Текст песни дает возможность задуматься о вещах, которые в действительности делают нашу жизнь счастливее. Можно заметить отличное сочетание слов песни с динамичным танцем Сергея Полунина, который он исполняет для пустого зрительного зала в легком полумраке. Как говорит сам танцор, он с радостью принял участие в работе композитора и постарался как можно более точно передать атмосферу.Напомним, что Сергей Полунин, помимо карьеры успешного танцора, продемонстрировал свои таланты и в актерском мастерстве. Фильм Рэйфа Файнса «Нуреев, Белый ворон» с участием актера был дважды номинирован на «Оскар». Также Сергей Полунин сыграл в таких известных кинолентах, как «Убийство в Восточном экспрессе» и «Красный воробей».