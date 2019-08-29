«Он мог в меня и табуреткой бросить»: Евгения Добровольская о причинах развода с Михаилом Ефремовым
Евгения Добровольская прожила в браке с актером Михаилом Ефремовым около десяти лет. Они вместе вырастили сына Николая, однако их отношения в те времена были далеко не идеальными. Рассказывая о причинах развода с бывшим супругом, Добровольская признается, что иногда доходило до драк или швыряния табуреткой.
По словам Евгении Добровольской, семейная жизнь с Ефремовым протекала довольно бурно. «Миша мог в меня и табуреткой бросить. Я иногда уворачивалась, а иногда отвечала. Как-то даже в больницу угодили», - вспоминает артистка, подчеркивая, что при этом они друг друга все равно любили, а потому не было никаких измен, передает «СтарХит».
Кроме того, с Ефремовым они влюбились еще с детства, когда были совсем детьми. «Мы с тех пор договорились, что пока будем вместе, не будем друг другу изменять. Так и было. Просто однажды друг от друга устали», - подчеркивает 54-летняя актриса.
Откровенным рассказом бывшая жена Михаила Ефремова окончательно развеяла миф о том, что причиной их разрыва была неверность одного из супругов.
По словам Евгении Добровольской, семейная жизнь с Ефремовым протекала довольно бурно. «Миша мог в меня и табуреткой бросить. Я иногда уворачивалась, а иногда отвечала. Как-то даже в больницу угодили», - вспоминает артистка, подчеркивая, что при этом они друг друга все равно любили, а потому не было никаких измен, передает «СтарХит».
Кроме того, с Ефремовым они влюбились еще с детства, когда были совсем детьми. «Мы с тех пор договорились, что пока будем вместе, не будем друг другу изменять. Так и было. Просто однажды друг от друга устали», - подчеркивает 54-летняя актриса.
Откровенным рассказом бывшая жена Михаила Ефремова окончательно развеяла миф о том, что причиной их разрыва была неверность одного из супругов.