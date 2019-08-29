«Он мог в меня и табуреткой бросить»: Евгения Добровольская о причинах развода с Михаилом Ефремовым





По словам Евгении Добровольской, семейная жизнь с Ефремовым протекала довольно бурно., - вспоминает артистка, подчеркивая, что при этом они друг друга все равно любили, а потому не было никаких измен, передает «СтарХит».Кроме того, с Ефремовым они влюбились еще с детства, когда были совсем детьми., - подчеркивает 54-летняя актриса.Откровенным рассказом бывшая жена Михаила Ефремова окончательно развеяла миф о том, что причиной их разрыва была неверность одного из супругов.