Новая серия Samsung Galaxy S11 будет состоять из трех версий смартфонов





Речь идет о смартфоне-флагмане Samsung Galaxy S11. Разработчики оснастят его поддержкой модема, который будет функционировать в сетях пятого поколения. Помимо этого, производитель предложит три версии устройства, имеющие кодовые обозначения SM-G981, SM-G986, SM-G988. Не исключено, что функционирование продвинутой сети будет возможно на каждой модификации смартфона.Выход флагманов Samsung Galaxy S11 планируется на следующий год. Не так давно стали появляться слухи о новой версии мобильного устройства SM-F 900 F, отличием которого станет гибкий экран.