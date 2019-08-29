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Новая серия Samsung Galaxy S11 будет состоять из трех версий смартфонов

Известный источник Ишан Агарвал раскрыл информацию о предстоящих новых мобильных устройствах Samsung. В новую серию Galaxy S11 войдут три версии смартфонов.
Новая серия Samsung Galaxy S11 будет состоять из трех версий смартфонов

Речь идет о смартфоне-флагмане Samsung Galaxy S11. Разработчики оснастят его поддержкой модема, который будет функционировать в сетях пятого поколения. Помимо этого, производитель предложит три версии устройства, имеющие кодовые обозначения SM-G981, SM-G986, SM-G988. Не исключено, что функционирование продвинутой сети будет возможно на каждой модификации смартфона.

Выход флагманов Samsung Galaxy S11 планируется на следующий год. Не так давно стали появляться слухи о новой версии мобильного устройства SM-F 900 F, отличием которого станет гибкий экран.

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Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 10:53

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