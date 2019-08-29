Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поругалась с очередной близкой подругой
Ксения Бородина поругалась с очередной близкой приятельницей. Как сообщается, 36-летняя телезнаменитость «разорвала» отношения с Натальей Пушкиной, и именно поэтому блондинка не посетила день рождения Курбана Омарова.
В соцсети продолжают обсуждать взаимоотношения Бородиной с приятельницами. В свое время Ксения создала объединение под названием «Прачка», в которое вошли все ее подруги. Всей своей большой компанией женщины не только устраивали вечеринки, но и даже ездили путешествовать.
Вот только на прошлой неделе у Бородиной произошла ссора с Натальей Пушкиной. А все из-за того, что подруга Ксении позволила себе в комментариях указать на то, что старшая наследница ведущей «Дома-2» Маруся является очень послушным ребенком, а вот у Теоны, несмотря на ее юный возраст, уже развился темперамент командира.
Зная характер Бородиной, очевидно, что подобные высказывания приятельницы ей очень не понравились. В итоге подруги отписались друг от друга в Instagram. Более того, Ксения начала блокировать тех участниц объединения, которые поддерживают Пушкину.
Пушкина убеждена, что в ее случае все произошло вовремя. Более того, Наталья понимает, что дело на самом деле в чем-то другом, где-то глубже, ведь то, на что она указала, давно стало очевидным многим фолловерам.
Бородина практически сразу же отреагировала на слова Пушкиной и заявила, что считает показухой ту любовь и дружбу, которая ее когда-то объединяла с такими людьми, как Катя Жужа, Рита Агибалова, Алена Водонаева и Наталья, пишет «СтарХит».
В соцсети продолжают обсуждать взаимоотношения Бородиной с приятельницами. В свое время Ксения создала объединение под названием «Прачка», в которое вошли все ее подруги. Всей своей большой компанией женщины не только устраивали вечеринки, но и даже ездили путешествовать.
Вот только на прошлой неделе у Бородиной произошла ссора с Натальей Пушкиной. А все из-за того, что подруга Ксении позволила себе в комментариях указать на то, что старшая наследница ведущей «Дома-2» Маруся является очень послушным ребенком, а вот у Теоны, несмотря на ее юный возраст, уже развился темперамент командира.
Зная характер Бородиной, очевидно, что подобные высказывания приятельницы ей очень не понравились. В итоге подруги отписались друг от друга в Instagram. Более того, Ксения начала блокировать тех участниц объединения, которые поддерживают Пушкину.
Пушкина убеждена, что в ее случае все произошло вовремя. Более того, Наталья понимает, что дело на самом деле в чем-то другом, где-то глубже, ведь то, на что она указала, давно стало очевидным многим фолловерам.
Бородина практически сразу же отреагировала на слова Пушкиной и заявила, что считает показухой ту любовь и дружбу, которая ее когда-то объединяла с такими людьми, как Катя Жужа, Рита Агибалова, Алена Водонаева и Наталья, пишет «СтарХит».