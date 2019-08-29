У Яны Рудковской появился "серьезный конкурент" с ногами еще длиннее в лице Светланы Бондарчук
Российский продюсер и телеведущая Яна Рудковская в последнее время всё чаще получает критику в свою сторону от фанатов. Фолловеры стали обвинять знаменитость в использовании фоторедакторов, чтобы сделать свои ноги длиннее. Звезда решила развеять заблуждения по поводу своей внешности, опубликовав в Instagram фото с моделью Светланой Бондарчук.
По-началу Яна Рудковская выставляла видеоролики в своем микроблоге, где она элегантно ходит в мини-платье перед камерами. Она пыталась убедить публику, что природа наградила её всем необходимым и без использования фотошопа. После этого знаменитость стала публиковать снимки с различными дамами, чтобы фанаты сравнили её длину ног с другими.
Однако под последним видеороликом в профиле Instagram Рудковской, где она позирует рядом со Светланой Бондарчук, продюсер почти призналась в своем поражении. Жена Евгения Плющенко обратила внимание на то, что "у её ног появился серьезный конкурент" в лице Бондарчук.
По-началу Яна Рудковская выставляла видеоролики в своем микроблоге, где она элегантно ходит в мини-платье перед камерами. Она пыталась убедить публику, что природа наградила её всем необходимым и без использования фотошопа. После этого знаменитость стала публиковать снимки с различными дамами, чтобы фанаты сравнили её длину ног с другими.
Однако под последним видеороликом в профиле Instagram Рудковской, где она позирует рядом со Светланой Бондарчук, продюсер почти призналась в своем поражении. Жена Евгения Плющенко обратила внимание на то, что "у её ног появился серьезный конкурент" в лице Бондарчук.