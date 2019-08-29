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Шоу «Дома-2» с Лерой Фрост закрыли до премьеры из-за цензуры

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Валерия Фрост сообщила, что не будет вести новое реалити-шоу, съемочный процесс которого проходил этой весной. Тестовая серия проекта оказалась настолько откровенной, что руководство отказалось рисковать и отменили премьеру.
Шоу «Дома-2» с Лерой Фрост закрыли до премьеры из-за цензуры

Фанаты Леры Фрост до сих пор помнят, как в мае девушка сообщила им радостную новость – она стала ведущей нового проекта, которое будет выходить под руководством «Дома-2». По задумке, герои шоу должны были строить любовь на борту огромной яхты.

Сам съемочный процесс проходил на Сейшелах, а ведущими шоу стали Андрей Черкасов и Лера Фрост. И если сначала бывшая пассия Захара Саленко заявляла, что программа выйдет в эфиры «ТНТ» уже осенью, то сейчас выяснилось, что ждать премьеры нет смысла.

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Фрост, в котором она в очередной раз указала на то, что новое реалити-шоу на яхте было действительно очень вызывающим. Сначала у всех, в том числе и у Леры, возникли подозрения, что проект могут не пропустить на «ТНТ», ведь в нем было много цензуры, однако продюсеры до последнего утверждали, что шоу запустят уже в конце августа-в начале сентября.

«На днях я встретилась с продюсерами, которые сообщили, что пилотный проект все-таки не утвержден к показу», - заявила Лера.

Более того, руководство проекта на яхте предложило Фрост новые условия работы, однако они напрочь не устроили девушку, и она решила отказаться от дальнейших съемок. На данный момент судьба нового реалити по-прежнему неизвестна, пишет «СтарХит».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:51

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