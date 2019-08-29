Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Колготки с лайкрой Алены Водонаевой – болезнь вкуса»
Ведущий прославленной телестройки «Дом-2» Влад Кадони опять изучил образы знаменитостей, которые не так давно выходили в свет. В этот раз от наследника сибирской колдуньи Елены Голуновой досталось известной американской актрисе Джулианне Мур и его бывшей коллеге по скандальной съемочной площадке Алене Водонаевой.
ДЖУЛИАННА МУР
Влад Кадони в пух и прах раскритиковал наряд Джулианны Мур для афтепати официальной презентации кинофильма «После свадьбы». По мнению звезды «Дома-2», такой режим сочетания черного с белым явно противопоказан актрисе, особенно это касается фасона самого платья.
Кадони считает, что такой образ только укоротил ноги Мур.
Более того, Кадони указал на оборки на воротнике платья, которыми Мур явно добавила самоиронии над самой собой.
АЛЕНА ВОДОНАЕВА
По мнению Кадони, его бывшей коллеге по «Дому-2» Алене Водонаевой очень идет средневековой стиль, с которым она умеет успешно играть. Впрочем, Владу не понравились колготки, которые 37-летняя телезнаменитость выбрала для красной дорожки премьеры кинофильма «Однажды в…Голливуде».
В довершение всего Кадони указал на то, что к такому успешно подобранному верху хорошо бы подошли брюки или юбка-карандаш, но никак не такие короткие шорты, которые сразу же уносят в 90-е года, сообщает «СтарХит».
ДЖУЛИАННА МУР
Влад Кадони в пух и прах раскритиковал наряд Джулианны Мур для афтепати официальной презентации кинофильма «После свадьбы». По мнению звезды «Дома-2», такой режим сочетания черного с белым явно противопоказан актрисе, особенно это касается фасона самого платья.
Кадони считает, что такой образ только укоротил ноги Мур.
«Неудачным кроем сверху и ботильонами снизу», - добавил Влад.
Более того, Кадони указал на оборки на воротнике платья, которыми Мур явно добавила самоиронии над самой собой.
АЛЕНА ВОДОНАЕВА
По мнению Кадони, его бывшей коллеге по «Дому-2» Алене Водонаевой очень идет средневековой стиль, с которым она умеет успешно играть. Впрочем, Владу не понравились колготки, которые 37-летняя телезнаменитость выбрала для красной дорожки премьеры кинофильма «Однажды в…Голливуде».
«Такие колготки покупают исключительно ради хранения лука. Бежевый, да еще и с лайкрой, - болезнь вкуса», - подчеркнул ведущий «Дома-2».
В довершение всего Кадони указал на то, что к такому успешно подобранному верху хорошо бы подошли брюки или юбка-карандаш, но никак не такие короткие шорты, которые сразу же уносят в 90-е года, сообщает «СтарХит».