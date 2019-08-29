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Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Колготки с лайкрой Алены Водонаевой – болезнь вкуса»

Ведущий прославленной телестройки «Дом-2» Влад Кадони опять изучил образы знаменитостей, которые не так давно выходили в свет. В этот раз от наследника сибирской колдуньи Елены Голуновой досталось известной американской актрисе Джулианне Мур и его бывшей коллеге по скандальной съемочной площадке Алене Водонаевой.
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Колготки с лайкрой Алены Водонаевой – болезнь вкуса»

ДЖУЛИАННА МУР

Влад Кадони в пух и прах раскритиковал наряд Джулианны Мур для афтепати официальной презентации кинофильма «После свадьбы». По мнению звезды «Дома-2», такой режим сочетания черного с белым явно противопоказан актрисе, особенно это касается фасона самого платья.
Кадони считает, что такой образ только укоротил ноги Мур.

«Неудачным кроем сверху и ботильонами снизу», - добавил Влад.

Более того, Кадони указал на оборки на воротнике платья, которыми Мур явно добавила самоиронии над самой собой.

АЛЕНА ВОДОНАЕВА

По мнению Кадони, его бывшей коллеге по «Дому-2» Алене Водонаевой очень идет средневековой стиль, с которым она умеет успешно играть. Впрочем, Владу не понравились колготки, которые 37-летняя телезнаменитость выбрала для красной дорожки премьеры кинофильма «Однажды в…Голливуде».

«Такие колготки покупают исключительно ради хранения лука. Бежевый, да еще и с лайкрой, - болезнь вкуса», - подчеркнул ведущий «Дома-2».

В довершение всего Кадони указал на то, что к такому успешно подобранному верху хорошо бы подошли брюки или юбка-карандаш, но никак не такие короткие шорты, которые сразу же уносят в 90-е года, сообщает «СтарХит».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:47

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