Телезвезда Анна Шатилова поделилась своими секретами красоты





Как оказалось, Анна Шатилова в течение всей жизни старается системно контролировать свое здоровье и внешность. Так, утром чашечке кофе легендарная диктор телевидения предпочитает травяной чай. Причем, как признается сама знаменитость, состав этого бодрящего напитка лично контролирует ее невестка, сообщает «Телепрограмма». Немало времени знаменитая телеведущая уделяет и коже своего лица, пользуясь разнообразными питательными масками. «Очень хорошо увлажняет сметана», - подчеркивает Анна Николаевна.Впрочем, к маскам из сметаны пожилая телезвезда всегда добавляет различные ингредиенты, выбор которых варьируется в зависимости от разных факторов. Но главный вывод из рассказанного Шатиловой заключается в том, что она предпочитает именно натуральные средства для ухода за своей кожей.