На «Новой волне» состоялась премьера песни Киркорова «Лунный гость»
В рамках международного конкурса «Новая Волна» король российской поп-сцены Филипп Киркоров представил новую композицию под названием «Лунный гость». К слову, это событие стало одним из главных на мероприятии накануне.
Стоит отметить, что поклонники популярного исполнителя могли услышать и увидеть новый хит во время прямой трансляции из Сочи в соцсети «Одноклассники». Автором музыки является Алексей Романов, а стихи сочинил один из самых известных современных российских поэтов Михаил Гуцериев.
По словам Киркорова, как только он прочитал текст композиции, то понял, что она идеально подходит его репертуару. Впрочем, с этого дня и до премьеры песни прошло около 3 лет.
Стоит отметить, что поклонники популярного исполнителя могли услышать и увидеть новый хит во время прямой трансляции из Сочи в соцсети «Одноклассники». Автором музыки является Алексей Романов, а стихи сочинил один из самых известных современных российских поэтов Михаил Гуцериев.
По словам Киркорова, как только он прочитал текст композиции, то понял, что она идеально подходит его репертуару. Впрочем, с этого дня и до премьеры песни прошло около 3 лет.