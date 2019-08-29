На «Новой волне» состоялась премьера песни Киркорова «Лунный гость»





Стоит отметить, что поклонники популярного исполнителя могли услышать и увидеть новый хит во время прямой трансляции из Сочи в соцсети «Одноклассники». Автором музыки является Алексей Романов, а стихи сочинил один из самых известных современных российских поэтов Михаил Гуцериев.По словам Киркорова, как только он прочитал текст композиции, то понял, что она идеально подходит его репертуару. Впрочем, с этого дня и до премьеры песни прошло около 3 лет.