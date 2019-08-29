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Исследование: большинство продуктов из холодильника отправляются в мусор

Жители США, утверждают ученые, выбрасывают значительно большее количество продуктов из своих холодильников, чем ожидают сами. К такому выводу пришли исследователи Университета Огайо, которые изучили распределение пищевых отходов.
Исследование: большинство продуктов из холодильника отправляются в мусор

По словам ученых, люди употребляют в пишу значительно меньше продуктов из тех, что хранятся в их холодильниках, часто выбрасывая даже вполне нормальные продукты, поскольку просто неверно интерпретируют содержимое этикеток. Такие результаты были получены во время опроса американцев, которым предложили оценить, какое количество пищи они съедают из запасов, хранящихся в их домашних холодильниках.

Как оказалось, большинство респондентов ожидали съесть 97% мяса из своих холодильников, но в действительности на стол попадала лишь его половина. Кроме того, люди уверены, что пустят в пишу не менее 94% из запасов овощей, однако в этом случае статистика выглядит еще более печальной: лишь 44% овощей из холодильника впоследствии попадают на обеденный стол. Это же касается молочной продукции и фруктов, которых планировалось употребить 84% и 71% соответственно, однако реально было съедено не более 42% и 40%.

Основная причина отказа от большого количества продуктов и их отправления в мусорные баки, утверждают исследователи, заключается в том, что у людей появляются подозрения относительно их свежести и безопасности. В этом случае большинство потребителей ориентируются на внешний вид, запах и дату, указанную на этикетке. Последний фактор ученые называют самым неоднозначным. По их словам, многие люди не обращают внимание на то, что даты на упаковке указываются порой не как крайний срок употребления, а как рекомендованный срок. Не углубляясь в подробности, потребители отправляют в мусорную корзину любой продукт, срок на упаковке которого по их мнению истек.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:18

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