Здоровая пища полезней для сердца, чем любая диета





Исследователи провели анализ трех популярных диет, в которых акцент делается на насыщение различными микроэлементами: ненасыщенными жирами, белками или углеводами. Для этого был использован биомаркер, отражающий степень вреда для сердца. Благодаря специальным тестам ученым удалось обнаружить, что все три типа диет действительно снижают риск заболеваний сердца и сосудов.Примечательно, что все три типа диет имели довольно высокий эффект для поддержания здоровья сердца, более того, они действовали довольно быстро, давая первые результаты уже спустя полтора месяца. Однако никаких дополнительных преимуществ от этого рациона получено не было. Как утверждают авторы исследования, им удалось выяснить, что сбалансированное здоровое питание с использованием овощей и фруктов, постного мяса и продуктов с высоким содержанием клетчатки приводит к снижению факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и прямых повреждений сердца.