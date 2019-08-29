Врачи предупредили об опасности злоупотребления орехами





Эксперты утверждают, что безопасная суточная доза орехов не должна превышать 30-50 граммов. Если же употребить более килограмма этого продукта, то появляется риск развития кишечной непроходимости, которая в отдельных случаях может приводить к летальным исходам. Данная проблема заключается в том, что пережеванный и подготовленный к перевариванию орех в желудке человека превращается в своего рода липкую кашицу, которая при попадании в кишечник приведет к весьма неприятным последствиям.Также врачи не рекомендуют есть много орехов людям, которые страдают от дисфункции поджелудочной железы и панкреатита, поскольку в этом случае существует риск обострения заболевания. Высокая калорийность орехов делает их нежелательным продуктом в рационе худеющих людей. Однако, подчеркивают специалисты, в разумных количествах орехи несут одну только пользу, поскольку они богаты марганцем, бета-каротином, селеном, а также витаминами группы В, Е и К.