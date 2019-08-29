Звезда «Дома-2» Влад Кадони о Борисе Грачевском: «Зачем давать повод хейтерам шутить про лифчик?»

«Во-первых, он выполнен весьма посредственно и далек от идеала, а во-вторых, сильно забирает внимание, и все плюсы меркнут», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».

«Выглядит легко, непринужденно и модно. Ничего лишнего и вопиющего. Абсолютный баланс», - добавил ведущий скандального реалити-шоу.

«Зачем давать повод хейтерам шутить про лифчик?» - задался вопросом Влад.



