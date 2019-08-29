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Звезда «Дома-2» Влад Кадони о Борисе Грачевском: «Зачем давать повод хейтерам шутить про лифчик?»

Бывший участник «Дома-2», а ныне его ведущий Влад Кадони в очередной раз оценил образы российских и зарубежных звезд, которые не так давно посетили ту или иную светскую вечеринку. Как утверждает 33-летний экстрасенс, он до сих пор так и не понял, зачем такой прославленный кинорежиссер и сценарист, как Борис Грачевский, дает повод недоброжелателям шутить про бюстгальтер.
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о Борисе Грачевском: «Зачем давать повод хейтерам шутить про лифчик?»

ЛИЛИЯ АБРАМОВА

Влад Кадони оценил наряд известного блогера Лилии Абрамовой, в котором она посетила официальную премьеру кинофильма «Однажды в…Голливуде». По мнению звезды «Дома-2», черный цвет хорошо подходит 49-летней женщине, однако момент того, что она является комиком, постоянно выдает ее «дикий» цвет локонов.

«Во-первых, он выполнен весьма посредственно и далек от идеала, а во-вторых, сильно забирает внимание, и все плюсы меркнут», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».

КЭТТИ ПЕРРИ

Нужно сказать, что образ американской певицы, композитора и автора песен Кэти Перри для презентации проекта «Capitol Music Group» очень понравился Кадони. По словам Влада, таким прекрасным сочетанием блонда и мелкого пестрого рисунка остается только любоваться.

«Выглядит легко, непринужденно и модно. Ничего лишнего и вопиющего. Абсолютный баланс», - добавил ведущий скандального реалити-шоу.

БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ

А вот внешний вид популярного кинорежиссера и сценариста Бориса Грачевского на премьере кинофильма «Однажды в…Голливуде» немного расстроил Кадони. Как отмечает Влад, такой солидный человек и ходит в такой обычной одежде. Правда, не это больше всего привлекло внимание ведущего «Дома-2», а то, что заслуженный деятель искусств РФ не учел специфику своего тела.

«Зачем давать повод хейтерам шутить про лифчик?» - задался вопросом Влад.

По мнению Кадони, Грачевскому нужно было выбрать футболку из более плотной ткани, чтобы спрятать свои недостатки, пишет СтарХит.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:06

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