Звезда «Дома-2» Влад Кадони о Борисе Грачевском: «Зачем давать повод хейтерам шутить про лифчик?»
Бывший участник «Дома-2», а ныне его ведущий Влад Кадони в очередной раз оценил образы российских и зарубежных звезд, которые не так давно посетили ту или иную светскую вечеринку. Как утверждает 33-летний экстрасенс, он до сих пор так и не понял, зачем такой прославленный кинорежиссер и сценарист, как Борис Грачевский, дает повод недоброжелателям шутить про бюстгальтер.
ЛИЛИЯ АБРАМОВА
Влад Кадони оценил наряд известного блогера Лилии Абрамовой, в котором она посетила официальную премьеру кинофильма «Однажды в…Голливуде». По мнению звезды «Дома-2», черный цвет хорошо подходит 49-летней женщине, однако момент того, что она является комиком, постоянно выдает ее «дикий» цвет локонов.
КЭТТИ ПЕРРИ
Нужно сказать, что образ американской певицы, композитора и автора песен Кэти Перри для презентации проекта «Capitol Music Group» очень понравился Кадони. По словам Влада, таким прекрасным сочетанием блонда и мелкого пестрого рисунка остается только любоваться.
БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ
А вот внешний вид популярного кинорежиссера и сценариста Бориса Грачевского на премьере кинофильма «Однажды в…Голливуде» немного расстроил Кадони. Как отмечает Влад, такой солидный человек и ходит в такой обычной одежде. Правда, не это больше всего привлекло внимание ведущего «Дома-2», а то, что заслуженный деятель искусств РФ не учел специфику своего тела.
По мнению Кадони, Грачевскому нужно было выбрать футболку из более плотной ткани, чтобы спрятать свои недостатки, пишет СтарХит.
ЛИЛИЯ АБРАМОВА
Влад Кадони оценил наряд известного блогера Лилии Абрамовой, в котором она посетила официальную премьеру кинофильма «Однажды в…Голливуде». По мнению звезды «Дома-2», черный цвет хорошо подходит 49-летней женщине, однако момент того, что она является комиком, постоянно выдает ее «дикий» цвет локонов.
«Во-первых, он выполнен весьма посредственно и далек от идеала, а во-вторых, сильно забирает внимание, и все плюсы меркнут», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».
КЭТТИ ПЕРРИ
Нужно сказать, что образ американской певицы, композитора и автора песен Кэти Перри для презентации проекта «Capitol Music Group» очень понравился Кадони. По словам Влада, таким прекрасным сочетанием блонда и мелкого пестрого рисунка остается только любоваться.
«Выглядит легко, непринужденно и модно. Ничего лишнего и вопиющего. Абсолютный баланс», - добавил ведущий скандального реалити-шоу.
БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ
А вот внешний вид популярного кинорежиссера и сценариста Бориса Грачевского на премьере кинофильма «Однажды в…Голливуде» немного расстроил Кадони. Как отмечает Влад, такой солидный человек и ходит в такой обычной одежде. Правда, не это больше всего привлекло внимание ведущего «Дома-2», а то, что заслуженный деятель искусств РФ не учел специфику своего тела.
«Зачем давать повод хейтерам шутить про лифчик?» - задался вопросом Влад.
По мнению Кадони, Грачевскому нужно было выбрать футболку из более плотной ткани, чтобы спрятать свои недостатки, пишет СтарХит.