АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали дешевую и маломощную сеть для высокоскоростной связи…
EUR 73.66 USD 66.41
Курс валют на 29.08.2019

Влад Соколовский признался бывшей жене Рите Дакоте в нежных чувствах

Судя по всему, Влад Соколовский решил снова наладить отношения со своей бывшей супругой, певицей Ритой Дакотой. Недавно артист появился на концерте экс-супруги, подарил ей огромный букет и публично поцеловал девушку.
Влад Соколовский признался бывшей жене Рите Дакоте в нежных чувствах

После концерта Риты Дакоты, на котором Влад Соколовский отметился публичным проявлением нежных чувств к бывшей супруге, певец также опубликовал в stories на своей страничке в Instagram несколько постов, посвященных именно ей. На одном из видео запечатлен момент исполнения певицей композиции «Не умеешь любить». Этот кадр Соколовский украсил смайлом в виде сердечка и написал «Умею». Сама Дакота почти сразу сделала репост этого видео в свой блог, отметив, что уже завтра это будет комментировать пресса. И была права, сегодня вокруг говорят о том, что звездная пара может воссоединиться снова.

Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота развелись примерно год тому назад. Причиной размолвки якобы стали постоянные измены популярного артиста. Своим поклонникам девушка рассказывала, что супруг постоянно ходил от нее на сторону, даже во время ее беременности.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новая серия Samsung Galaxy S11 будет состоять из трех версий…
Звезда «Дома-2» Арай Чобанян сделал Ирине Пинчук…
Телезвезда Анна Шатилова поделилась своими секретами…
Мировой рынок наводнили поддельные золотые…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поругалась с очередной близкой…
Медики выяснили, что жизнь без слез становится…
Улучшить состояние всего организма поможет…
На «Новой волне» состоялась премьера песни Киркорова «Лунный…
Здоровая пища полезней для сердца, чем любая…
Шоу «Дома-2» с Лерой Фрост закрыли до премьеры из-за…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Колготки с лайкрой Алены Водонаевой – болезнь…
Ученые создали дешевую и маломощную сеть для высокоскоростной связи…
Влад Соколовский признался бывшей жене Рите Дакоте в нежных…
Исследование: большинство продуктов из холодильника отправляются в…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о Борисе Грачевском: «Зачем давать повод хейтерам шутить про…
Врачи предупредили об опасности злоупотребления…
Исхудавший Марк Тишман переполошил поклонников внешним…
Новая пассия бывшего мужа Ксении Собчак Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с…
Bentley Bentayga получил защиту от выстрелов и…
Анжелика Варум поддержала Лолиту после…
Аномально большой мозг стал причиной смерти новорожденной…
Экс-невеста Тимати Мила Волчек вышла замуж за миллиардера и ждет…
Sony выпустила игру «Человек-паук» в специальном издании «Игра…
Эмили Ратаковски озадачила фанатов своей…
Новым солистом «Ласкового мая» может стать Никита…
Названы 5 основных факторов, вызывающих…
Пассажир самолёта снял на телефон НЛО в небе над…
Дочь Веры Брежневой поделилась романтичным фото с американским…
Эксперты назвали особенности Hyundai Ioniq Electric 2019…
Учёные обнаружили связь между обезболивающими препаратами и появлением…
Виктория Лопырёва поделилась своими методами восстановления после…
Компания SEAT представила кроссовер серии Tarraco…
Медики назвали неоправданные утверждения о…
Анастасия Волочкова назвала свой мангал с шашлыком "вечным…
Вследствие плохого питания у подростков возникает…
Названы популярные мифы об опухоли…
Учёные: женщины чувствуют боль интенсивней…
В Сеть попали откровенные фото жены рэпера Мота до…
Участницу проекта "Дом-2" Александру Черно снова уличили в использовании фотошопа после свадьбы Купина и…
LG работает над необычным складным смартфоном со сворачивающимся…
Просмотреть все новости