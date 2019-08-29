Влад Соколовский признался бывшей жене Рите Дакоте в нежных чувствах

После концерта Риты Дакоты, на котором Влад Соколовский отметился публичным проявлением нежных чувств к бывшей супруге, певец также опубликовал в stories на своей страничке в Instagram несколько постов, посвященных именно ей. На одном из видео запечатлен момент исполнения певицей композиции «Не умеешь любить». Этот кадр Соколовский украсил смайлом в виде сердечка и написал «Умею». Сама Дакота почти сразу сделала репост этого видео в свой блог, отметив, что уже завтра это будет комментировать пресса. И была права, сегодня вокруг говорят о том, что звездная пара может воссоединиться снова.Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота развелись примерно год тому назад. Причиной размолвки якобы стали постоянные измены популярного артиста. Своим поклонникам девушка рассказывала, что супруг постоянно ходил от нее на сторону, даже во время ее беременности.