Исхудавший Марк Тишман переполошил поклонников внешним видом
Российский певец Марк Тишман, получивший широкую известность после участия в популярном реалити «Фабрика звезд», в последнее время утратил былую популярность. Однако теперь поклонники артиста всерьез обеспокоены еще и его заметной, почти болезненной худобой.
На страничке Марка Тишмана в социальной сети Instagram под одним из опубликованных певцом фото разгорелась нешуточная дискуссия, в рамках которой подписчики признались, что обеспокоены внешним видом артиста. «Стал худее Лисовца», «Что с тобой, Марк?», «Вы так похудели. Извините, с Вами все нормально?», - спрашивают Тишмана обеспокоенные фанаты.
Впрочем, артист поспешил успокоить переполошившихся подписчиков своей странички, отметив, что на самом деле с ним все в порядке, а похудел он только из-за того, что постоянно находится в движении, буквально не успевая набрать вес.
Примечательно, что на том же фото возле Марка Тишмана сидит еще и маленькая девочка, однако о том, кем она ему приходится, певец так и не рассказал, несмотря на многочисленные вопросы в комментариях по этому поводу.
На страничке Марка Тишмана в социальной сети Instagram под одним из опубликованных певцом фото разгорелась нешуточная дискуссия, в рамках которой подписчики признались, что обеспокоены внешним видом артиста. «Стал худее Лисовца», «Что с тобой, Марк?», «Вы так похудели. Извините, с Вами все нормально?», - спрашивают Тишмана обеспокоенные фанаты.
Впрочем, артист поспешил успокоить переполошившихся подписчиков своей странички, отметив, что на самом деле с ним все в порядке, а похудел он только из-за того, что постоянно находится в движении, буквально не успевая набрать вес.
Примечательно, что на том же фото возле Марка Тишмана сидит еще и маленькая девочка, однако о том, кем она ему приходится, певец так и не рассказал, несмотря на многочисленные вопросы в комментариях по этому поводу.