Исхудавший Марк Тишман переполошил поклонников внешним видом

На страничке Марка Тишмана в социальной сети Instagram под одним из опубликованных певцом фото разгорелась нешуточная дискуссия, в рамках которой подписчики признались, что обеспокоены внешним видом артиста., - спрашивают Тишмана обеспокоенные фанаты.Впрочем, артист поспешил успокоить переполошившихся подписчиков своей странички, отметив, что на самом деле с ним все в порядке, а похудел он только из-за того, что постоянно находится в движении, буквально не успевая набрать вес.Примечательно, что на том же фото возле Марка Тишмана сидит еще и маленькая девочка, однако о том, кем она ему приходится, певец так и не рассказал, несмотря на многочисленные вопросы в комментариях по этому поводу.