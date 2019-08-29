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Исхудавший Марк Тишман переполошил поклонников внешним видом

Российский певец Марк Тишман, получивший широкую известность после участия в популярном реалити «Фабрика звезд», в последнее время утратил былую популярность. Однако теперь поклонники артиста всерьез обеспокоены еще и его заметной, почти болезненной худобой.
Исхудавший Марк Тишман переполошил поклонников внешним видом

На страничке Марка Тишмана в социальной сети Instagram под одним из опубликованных певцом фото разгорелась нешуточная дискуссия, в рамках которой подписчики признались, что обеспокоены внешним видом артиста. «Стал худее Лисовца», «Что с тобой, Марк?», «Вы так похудели. Извините, с Вами все нормально?», - спрашивают Тишмана обеспокоенные фанаты.

Впрочем, артист поспешил успокоить переполошившихся подписчиков своей странички, отметив, что на самом деле с ним все в порядке, а похудел он только из-за того, что постоянно находится в движении, буквально не успевая набрать вес.

Примечательно, что на том же фото возле Марка Тишмана сидит еще и маленькая девочка, однако о том, кем она ему приходится, певец так и не рассказал, несмотря на многочисленные вопросы в комментариях по этому поводу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:44

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