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Новая пассия бывшего мужа Ксении Собчак Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой

Новая избранница бывшего супруга скандально известной тележурналистки Ксении Собчак, 28-летняя российская актриса Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой. Сообщается, что возлюбленная Максима Виторгана на отдыхе травмировала ногу.
Новая пассия бывшего мужа Ксении Собчак Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой

Не секрет, что Максим Виторган продолжает весело проводить отпуск в компании новой пассии Нино Нинидзе и близких приятелей. Несмотря на то, что сами актеры по-прежнему отказываются комментировать свои отношения, об их бурном романе продолжают активно говорить в соцсети.

Виторган и Нинидзе не так давно посетили Одессу, где не только насладились теплым морем, но и познакомили своих наследников. Впрочем, нынешнее путешествие Максима и Нино закончилась не так радужно, как того, судя по всему, хотела сама парочка. Дело в том, что бывшая супруга известного актера Кирилла Плетнева повредила ногу.

Предположительно, что новая пассия экс-избранника Ксении Собчак получила травму ноги, спускаясь по лестнице. Медики наложили Нинидзе фиксирующий жгут на щиколотку, чтобы избежать растяжения.

Считанные часы назад избранница Виторгана продемонстрировала подписчикам, что теперь вынуждена передвигаться с палочкой. Вероятно, что Нинидзе очень больно наступать на ногу, поэтому ей пришлось обзавестись тростью.

В свою очередь Виторган накануне сообщил, что вернулся в Россию, так как у него начинаются новые съемки. К слову, интернет-пользователи по-прежнему ждут, когда же бывший муж Собчак наконец-таки признается, что вслед за светской дамой закрутил роман.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:35

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