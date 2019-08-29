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Bentley Bentayga получил защиту от выстрелов и гранат

Специалисты ателье Inkas, которое создает бронированные версии известных автомобилей, представили свой новый проект. В этот раз работа велась над самым быстрым и роскошным внедорожником в мире Bentley Bentayga.
Bentley Bentayga получил защиту от выстрелов и гранат

Пуленепробиваемая версия Bentley Bentayga в исполнении Inkas обойдется в 500 тысяч долларов США. За эту сумму покупатель получит автомобиль, который соответствует стандарту защиты BR6, то есть, способен противостоять выстрелам из автоматического оружия калибра 7,62 и даже пережить взрыв под днищем до двух гранат. Дополнительно защищены также аккумуляторная батарея, электронный блок управления и топливный бак автомобиля.

Кроме всего прочего, у получившего броню по кругу Bentley Bentayga имеются специальные проблесковые маячки, которые расположились за решеткой радиатора, здесь же присутствует специальная сирена с мощной акустической системой. Автомобиль также может похвастать уникальной системой защиты от задымления, системой пожаротушения при возгорании в моторном отсеке, системой защиты выпускной трубы и встроенными в дверные ручки электрошокерами.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:24

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