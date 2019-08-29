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Анжелика Варум поддержала Лолиту после развода

Российская певица Анжелика Варум решила вступиться за свою коллегу по сцене Лолиту Милявскую и даже призналась, что они знакомы уже четверть века. Ради этого 50-летняя артистка даже посвятила Лолите отдельный пост на своей страничке в Instagram.
Анжелика Варум поддержала Лолиту после развода

В своем сообщении Варум называет подругу великодушной, очень талантливой, умной и безгранично доброй женщиной. Отмечает артистка и скорость реакции Милявской, которой, по ее словам, могли бы позавидовать лучшие комики. При этом певица добавила, что у ее подруги болезненное и довольно сильное чувство справедливости, однако сама она при этом крайне доверчива, чем нередко пользуются окружающие.

«Если вы не готовы ее любить, баловать ее, заботиться о ней и дать клятву в том, что проведете с ней остаток своей жизни, лучше вообще к ней не подходить», - эмоционально пишет Анжелика Варум в своей публикации.

Поклонники сначала подумали, что таким образом Варум пыталась поддержать артистку после случая на «Новой волне», когда та расплакалась, исполняя песню «Городок», однако позднее стало известно, что речь шла вовсе не об этом. Анжелика Варум пыталась оказать Лолите Милявской поддержку после развода со спортсменом Дмитрием Ивановым. Вероятнее всего, этот разрыв морально надломил всегда веселую и задорную экс-солистку «Академии».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:14

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