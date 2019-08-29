Экс-невеста Тимати Мила Волчек вышла замуж за миллиардера и ждет ребенка
Бывшая невеста российского рэпера Тимати Мила Волчек стала супругой миллардера Алексея Гарбера. Еще в апреле пара официально объявила о помолвке, но уже сейчас появилась информация, что свадьба состоялась. Более того, девушка уже ждет ребенка от своего новоиспеченного супруга.
Мила Волчек и Алексей Гарбер сейчас не просто наслаждаются друг другом и своим новым статусом, но и готовят себя к более ответственной миссии: в скором времени пара станет родителями. Примечательно, что впервые в компании 36-летнего Алексея Гарбера экс-возлюбленную Тимати заметили еще в минувшем году. Впрочем, они своих нежных чувств друг к другу никогда не скрывали, чем и породили слухи о скором бракосочетании. Впоследствии эти подозрения подтвердились, ведь уже весной 2019 года было объявлено о помолвке.
Теперь в прессе появились данные о том, что Волчек и Гарбер окончательно узаконили свои отношения, сообщает «СтарХит». Намекает на этот факт и новое фото девушки на страничке миллиардера в социальной сети с подписью «Гарберы дома». Вероятнее всего, сейчас пара переживает один из лучших периодов в своей семейной жизни, ведь Мила Волчек беременна и собирается родить своему супругу наследника.
Мила Волчек и Алексей Гарбер сейчас не просто наслаждаются друг другом и своим новым статусом, но и готовят себя к более ответственной миссии: в скором времени пара станет родителями. Примечательно, что впервые в компании 36-летнего Алексея Гарбера экс-возлюбленную Тимати заметили еще в минувшем году. Впрочем, они своих нежных чувств друг к другу никогда не скрывали, чем и породили слухи о скором бракосочетании. Впоследствии эти подозрения подтвердились, ведь уже весной 2019 года было объявлено о помолвке.
Теперь в прессе появились данные о том, что Волчек и Гарбер окончательно узаконили свои отношения, сообщает «СтарХит». Намекает на этот факт и новое фото девушки на страничке миллиардера в социальной сети с подписью «Гарберы дома». Вероятнее всего, сейчас пара переживает один из лучших периодов в своей семейной жизни, ведь Мила Волчек беременна и собирается родить своему супругу наследника.