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Sony выпустила игру «Человек-паук» в специальном издании «Игра года»

Компания Sony выпустила уникальный релиз с полным изданием игры «Человек-паук». В комплект под названием «Игра года» включены также три сюжетных дополнения из сезонного игрового пропуска «Город, который никогда не спит».

В российской рознице специальное издание игры обойдется покупателям в 3 199 рублей. Эта цена актуальна не только для «боксовой» версии, которая в ближайшие дни поступит в продажу в магазинах торговой сети «М.Видео», но и для цифрового релиза, уже доступного в PlayStation Store. Единственный момент заключается лишь в том, что при покупке копии сборника через розничные магазины, новоиспеченный владелец получит дополнения в качестве специального кода для доступа к их бесплатной загрузке во всем том же PlayStation Store.

Студия Insomniac, которая с недавних пор принадлежит компании Sony, отмечает, что в ближайшие недели она будет отмечать первую годовщину со дня официального выпуска своего самого успешного игрового релиза, поэтому специальное издание «Человека-паука» станет лишь одним из элементов масштабного праздника.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:34

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