Sony выпустила игру «Человек-паук» в специальном издании «Игра года»





В российской рознице специальное издание игры обойдется покупателям в 3 199 рублей. Эта цена актуальна не только для «боксовой» версии, которая в ближайшие дни поступит в продажу в магазинах торговой сети «М.Видео», но и для цифрового релиза, уже доступного в PlayStation Store. Единственный момент заключается лишь в том, что при покупке копии сборника через розничные магазины, новоиспеченный владелец получит дополнения в качестве специального кода для доступа к их бесплатной загрузке во всем том же PlayStation Store.Студия Insomniac, которая с недавних пор принадлежит компании Sony, отмечает, что в ближайшие недели она будет отмечать первую годовщину со дня официального выпуска своего самого успешного игрового релиза, поэтому специальное издание «Человека-паука» станет лишь одним из элементов масштабного праздника.