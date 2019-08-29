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Эмили Ратаковски озадачила фанатов своей «волосатостью»

Всемирно известная модель, дизайнер и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram пляжным фото. Вот только сам снимок несколько озадачил многомиллионную армию фанатов девушки, которые отметили странную «волосатость» на ее теле.
Эмили Ратаковски озадачила фанатов своей «волосатостью»

Впрочем, как оказалось позднее, многих подписчиков топ-модели смутила не ее внешность, а обычная иллюзия. Дело в том, что на опубликованном фото Ратаковски взобралась на спину своего супруга Себастьяна Биар-Маккларда и сделала фото с такого ракурса, что небритая подмышка мужчины была воспринята поклонниками за обратную сторону коленки самой Эмили Ратаковски. В результате некоторые невнимательные фанаты ужаснулись странной «волосатостью» молодой звезды.

«Как вы успели отрастить волосы под коленями? Это очень странно», «Мне реально показалось, что у нее пучки волос под коленкой, пока не поняла, в чем именно подвох», «Боже, я смущена увиденным, зачем столько волос», - писали озадаченные комментаторы. Разумеется, большинство из подписчиков американской модели довольно быстро сориентировались в происходящем, а потому не стали торопиться с выводами и обвинять девушку в том, что фото вышло несколько обманчивым.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:24

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