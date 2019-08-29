Эмили Ратаковски озадачила фанатов своей «волосатостью»

Впрочем, как оказалось позднее, многих подписчиков топ-модели смутила не ее внешность, а обычная иллюзия. Дело в том, что на опубликованном фото Ратаковски взобралась на спину своего супруга Себастьяна Биар-Маккларда и сделала фото с такого ракурса, что небритая подмышка мужчины была воспринята поклонниками за обратную сторону коленки самой Эмили Ратаковски. В результате некоторые невнимательные фанаты ужаснулись странной «волосатостью» молодой звезды., - писали озадаченные комментаторы. Разумеется, большинство из подписчиков американской модели довольно быстро сориентировались в происходящем, а потому не стали торопиться с выводами и обвинять девушку в том, что фото вышло несколько обманчивым.