Эмили Ратаковски озадачила фанатов своей «волосатостью»
Всемирно известная модель, дизайнер и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram пляжным фото. Вот только сам снимок несколько озадачил многомиллионную армию фанатов девушки, которые отметили странную «волосатость» на ее теле.
Впрочем, как оказалось позднее, многих подписчиков топ-модели смутила не ее внешность, а обычная иллюзия. Дело в том, что на опубликованном фото Ратаковски взобралась на спину своего супруга Себастьяна Биар-Маккларда и сделала фото с такого ракурса, что небритая подмышка мужчины была воспринята поклонниками за обратную сторону коленки самой Эмили Ратаковски. В результате некоторые невнимательные фанаты ужаснулись странной «волосатостью» молодой звезды.
«Как вы успели отрастить волосы под коленями? Это очень странно», «Мне реально показалось, что у нее пучки волос под коленкой, пока не поняла, в чем именно подвох», «Боже, я смущена увиденным, зачем столько волос», - писали озадаченные комментаторы. Разумеется, большинство из подписчиков американской модели довольно быстро сориентировались в происходящем, а потому не стали торопиться с выводами и обвинять девушку в том, что фото вышло несколько обманчивым.
Впрочем, как оказалось позднее, многих подписчиков топ-модели смутила не ее внешность, а обычная иллюзия. Дело в том, что на опубликованном фото Ратаковски взобралась на спину своего супруга Себастьяна Биар-Маккларда и сделала фото с такого ракурса, что небритая подмышка мужчины была воспринята поклонниками за обратную сторону коленки самой Эмили Ратаковски. В результате некоторые невнимательные фанаты ужаснулись странной «волосатостью» молодой звезды.
«Как вы успели отрастить волосы под коленями? Это очень странно», «Мне реально показалось, что у нее пучки волос под коленкой, пока не поняла, в чем именно подвох», «Боже, я смущена увиденным, зачем столько волос», - писали озадаченные комментаторы. Разумеется, большинство из подписчиков американской модели довольно быстро сориентировались в происходящем, а потому не стали торопиться с выводами и обвинять девушку в том, что фото вышло несколько обманчивым.