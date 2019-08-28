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Учёные: женщины чувствуют боль интенсивней мужчин

В ходе недавних исследований учёные выяснили, что женщины чувствуют боль гораздо интенсивней мужчин. Кроме того, представительницы слабого пола испытывают периодические боли каждый месяц, чаще подвержены хроническим головным болям и переносят сильные схватки при родах.

Во время эксперимента, который продолжался около 20 лет во главе с американским психологом Роджером Филлингимом в Центре передовых исследований боли при Университете Флориды, изучалась система восприятия боли представителями обоих полов. К добровольцам в возрасте от 45 до 85 лет прикреплялись специальные зонды, через которых происходила стимуляция их кожных покровов посредством воздействия холода, жары, электрического тока и давления. Участники эксперимента должны были описать силу болевых ощущений по шкале от 1 до 10 баллов. Результаты исследования показали, что на одни и те же стимулы женщины реагировали более болезненно, нежели мужчины при одинаковой силе их действия. Также степень раздражения у женщин могла повышаться из-за эмоциональной составляющей, поскольку реакция мужчин на стимуляцию была значительно сдержанней.

Кроме того, специалисты отмечают, что женщины подвержены регулярным болям каждый месяц, переносят интенсивную боль во время схваток при родах, чаще страдают от головных болей, болей в пояснице и шее. По мнению учёных, результаты исследования могут стать основой для создания «гендерных» медикаментов.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 20:20

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