LG работает над необычным складным смартфоном со сворачивающимся дисплеем
Южнокорейская компания LG не так давно подала заявку на патент, в котором описывается довольно необычный форм-фактор смартфона. Особенность устройства заключается в том, что его складная конструкция подразумевает наличие разворачивающегося и сворачивающегося обратно в корпус дисплея.
Более того, в развернутом виде дисплей этого необычного гаджета из патента компании LG можно обернуть вокруг корпуса смартфона, получив тем самым устройство с двумя полноценными экранами. На этот патент впервые обратили внимание журналисты голландского технопортала LetsGoDigital. Позднее на базе информации из указанного патента был создан первый рендер возможного смартфона LG.
По опубликованным изображениям видно, что при полностью свернутом дисплее устройство внешне напоминает простой корпус без какого-либо экрана. При этом дисплей можно развернуть, выдвинув его из боковой грани гаджета. Впоследствии пользователь может обернуть его вокруг корпуса, получив устройство с двумя экранами, или оставить просто развернутым, чтобы пользоваться дисплеем более крупной диагонали.
Разумеется, информации о том, действительно ли южнокорейская компания планирует выпустить нечто подобное в обозримом будущем, нет.
Более того, в развернутом виде дисплей этого необычного гаджета из патента компании LG можно обернуть вокруг корпуса смартфона, получив тем самым устройство с двумя полноценными экранами. На этот патент впервые обратили внимание журналисты голландского технопортала LetsGoDigital. Позднее на базе информации из указанного патента был создан первый рендер возможного смартфона LG.
По опубликованным изображениям видно, что при полностью свернутом дисплее устройство внешне напоминает простой корпус без какого-либо экрана. При этом дисплей можно развернуть, выдвинув его из боковой грани гаджета. Впоследствии пользователь может обернуть его вокруг корпуса, получив устройство с двумя экранами, или оставить просто развернутым, чтобы пользоваться дисплеем более крупной диагонали.
Разумеется, информации о том, действительно ли южнокорейская компания планирует выпустить нечто подобное в обозримом будущем, нет.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:00