Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян предложил коллегам выставить Дмитрия Дмитренко на улицу

Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов продолжает ссориться с семейством Рапунцелей, в чем его недавно поддержал и друг Иосиф Оганесян. Супруг Александры Черно предложил остальным коллегам проголосовать за выселение Дмитренко в палатку.Как отметил Иосиф Оганесян, Дмитрий Дмитренко не совершает никаких поступков, не дарит жене подарки, ведет себя не по-мужски. Как отреагируют на предложение проектанта коллеги, пока не известно.