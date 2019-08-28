Участницу проекта "Дом-2" Александру Черно снова уличили в использовании фотошопа после свадьбы Купина и Донцовой
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно уже долгое время безуспешно пытается избавиться от лишних килограммов. Недавно в Сети появились новые доказательства, что супруга Иосифа Оганесяна не только не похудела, но и набрала лишние килограммы.
Участницу проекта "Дом-2" Александру Черно часто упрекают в использовании фотошопа, однако она все равно продолжает предпринимать попытки сбросить лишние килограммы. Как известно, супруга Иосифа Оганесяна стала одной из гостей на свадьбе Алексея Купина и Майи Донцовой, где ее засняли неравнодушные фанаты.
На кадрах видно, что Александра Черно продолжает обманывать своих подписчиков и "стройнить" фигуру на фотографиях в соцсетях. Проектантка не только не похудела, но и набрала лишние килограммы.
Участницу проекта "Дом-2" Александру Черно часто упрекают в использовании фотошопа, однако она все равно продолжает предпринимать попытки сбросить лишние килограммы. Как известно, супруга Иосифа Оганесяна стала одной из гостей на свадьбе Алексея Купина и Майи Донцовой, где ее засняли неравнодушные фанаты.
На кадрах видно, что Александра Черно продолжает обманывать своих подписчиков и "стройнить" фигуру на фотографиях в соцсетях. Проектантка не только не похудела, но и набрала лишние килограммы.