Новым солистом «Ласкового мая» может стать Никита Малинин

В перерывах борьбы за авторское право на песни «Ласкового мая» известный продюсер Андрей Разин активно ищет для группы нового солиста. Как оказалось, на эту роль может претендовать 37-летний певец Никита Малинин, который получил широкую известность после участия в «Фабрике звезд». Об этом Андрей Разин рассказал на своей страничке в социальной сети Instagram, не став вдаваться в подробности. Продюсер лишь подчеркнул, что планирует сотрудничать с Малининым-младшим.Если принимать во внимание тот факт, что сейчас Андрей Разин действительно занят поисками солиста для «Ласкового мая», не исключено, что именно сыну Александра Малинина может быть доверена эта роль. Что же касается самого Никиты Малинина, то он подобную информацию не комментирует, хотя на своей страничке тоже опубликовал информацию о встрече с Разиным, охарактеризовав их разговор как «деловой».