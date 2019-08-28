Ученым удалось доказать возможность изменения личности





Как утверждают эксперты, любая личность характеризуется пятью чертами характера, в числе которых открытость ко всему новому, общительность, любознательность, эмоциональная стабильность и добросовестность. Ранее было принято считать, что человек вообще не способен измениться с возрастом, однако ученым в своей новой работе удалось доказать обратное.Они изучили информацию, собранную в ходе двух сотен различных исследований по лечению психических расстройств, начиная от лекарственных способов, заканчивая психотерапевтическими методами. Как выяснилось, черты характера человека в действительности могут претерпевать разительных изменений и нередко именно в лучшую сторону. К примеру, лица, которые обращались за помощью в случаях эмоциональной нестабильности, расстройств личности или тревожных расстройств, порой демонстрировали довольно серьезные преобразования, фактически полностью меняя свою личность.Кроме того, подчеркивают специалисты, у некоторых людей видимые положительные результаты в таких изменениях наблюдаются уже спустя пару недель, причем отдельно отмечается не только их значительность, но и способность сохраняться на длительный период времени.