Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похудела и сняла видео в купальнике

На данный момент Надежда Ангарская находится на отдыхе в Крыму в компании своего сына и студенческих друзей. Как и положено знаменитости, Ангарская устраивает прогулки на яхте, нежится на солнце и регулярно делится с поклонниками фото и видео происходящего.При этом артистка почти никогда не выходит из своего комедийного образа. Так, в кадре, снятом во время прогулки на яхте, она больше похожа не на звезду телешоу, а на неуклюжую барышню, которая с трудом карабкается на борт. Но и оказавшись на берегу, актриса не упускает случая подурачиться, вместо того, чтобы позировать перед объективом.Зато очевидно, что в последнее время Ангарской удалось избавиться от нескольких лишних килограммов. И пусть до идеальной фигуры артистке еще далеко, она уже не выглядит такой полной. По некоторым данным, за последнее время ей удалось сбросить около 30 килограмм, что хорошо заметно на одном из видео, опубликованных Надеждой Ангарской.