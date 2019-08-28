Маша Вебер благодарна Юлии Волковой за уход мужа





Маша Вебер стала известна благодаря участию в телепроекте «Фарбрика звёзд-3», после которого несколько лет пела в составе группы «Тутси». По словам артистки, обратная сторона шоу-бизнеса, включающая сплетни, интриги и грязь, побудили её попробовать себя в иной сфере. Она поступила в ГИТИС и впоследствии перепрофилировалась в актрису театра и кино. По мнению общества, уход исполнительницы из группы был инициирован сыном олигарха Парвизом Ясиновым, он запретил певице гастролировать после известия о её беременности. Вебер сделала выбор в пользу отношений, оставив музыкальную карьеру.Однако вскоре Ясинов ушел от Маши Вебер к солистке группы «Тату» Юлии Волковой. Это стало серьезным ударом для неё:, ― сообщает певица порталу «Дни.ру» за кулисами музыкального фестиваля «Звёзды «Русского Радио» в Сочи. Артистка считает, что благодаря этому она повзрослела, стала мудрее, пересмотрела своё понимание отношений и доверия. Кроме того, Вебер отмечает, что жизнь наказала Юлию Волкову, поскольку Парвиз Ясинов оставил её после трех лет отношений.