Эксперты назвали лучшие легкие спорткары современности
В последнее время водители все чаще жалуются на то, что современные спортивные автомобили стали слишком громоздкими, тяжелыми и некачественными. В связи с этим эксперты составили список лучших легких спорткаров их тех, которые можно купить на рынке.
На первом месте в этом рейтинге оказался легендарный японский спортивный родстер Mazda MX-5. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем, благодаря чему его вес удалось снизить всего до 1 000 килограммов. При таких характеристиках и довольно привлекательной внешности Mazda MX-5 к тому же неплохо справляется с бездорожьем.
Вторую позицию эксперты отдали более современному экземпляру – спорткару Toyota GT86. Эту модель выделили за богатое оснащение и удобный салон. Еще одна отличительная особенность Toyota GT86 – высокопроизводительный 197-сильный двигатель Subaru.
В тройке лидеров также оказался немецкий спорткар Porsche 718 Cayman. Данная модель выпускается сразу в нескольких модификациях, что только расширяет выбор для потенциального покупателя. Причем именно Porsche 718 Cayman обладает одним из самых привлекательных дизайнов в представленной линейке.
Замыкают список лидеров легендарная Alpine A110, которая до сих пор остается одним из самых востребованных спорткаров на рынке. Далее следуют классический Morgan 3-Wheeler, который сложно сравнивать с современными транспортными средствами, однако можно ценить за уникальный классический дизайн и своеобразную компоновку. А места с шестого по восьмое заняли разработки, представляющие из себя не шоссейные модели, созданные специально для веселого времяпрепровождения за рулем, преимущественно в пределах специализированных треков. Речь идет о моделях BAC Mono, Ariel Atom и Caterham Seven 620S.
На первом месте в этом рейтинге оказался легендарный японский спортивный родстер Mazda MX-5. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем, благодаря чему его вес удалось снизить всего до 1 000 килограммов. При таких характеристиках и довольно привлекательной внешности Mazda MX-5 к тому же неплохо справляется с бездорожьем.
Вторую позицию эксперты отдали более современному экземпляру – спорткару Toyota GT86. Эту модель выделили за богатое оснащение и удобный салон. Еще одна отличительная особенность Toyota GT86 – высокопроизводительный 197-сильный двигатель Subaru.
В тройке лидеров также оказался немецкий спорткар Porsche 718 Cayman. Данная модель выпускается сразу в нескольких модификациях, что только расширяет выбор для потенциального покупателя. Причем именно Porsche 718 Cayman обладает одним из самых привлекательных дизайнов в представленной линейке.
Замыкают список лидеров легендарная Alpine A110, которая до сих пор остается одним из самых востребованных спорткаров на рынке. Далее следуют классический Morgan 3-Wheeler, который сложно сравнивать с современными транспортными средствами, однако можно ценить за уникальный классический дизайн и своеобразную компоновку. А места с шестого по восьмое заняли разработки, представляющие из себя не шоссейные модели, созданные специально для веселого времяпрепровождения за рулем, преимущественно в пределах специализированных треков. Речь идет о моделях BAC Mono, Ariel Atom и Caterham Seven 620S.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:12