Эксперты назвали лучшие легкие спорткары современности





На первом месте в этом рейтинге оказался легендарный японский спортивный родстер Mazda MX-5. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем, благодаря чему его вес удалось снизить всего до 1 000 килограммов. При таких характеристиках и довольно привлекательной внешности Mazda MX-5 к тому же неплохо справляется с бездорожьем.Вторую позицию эксперты отдали более современному экземпляру – спорткару Toyota GT86. Эту модель выделили за богатое оснащение и удобный салон. Еще одна отличительная особенность Toyota GT86 – высокопроизводительный 197-сильный двигатель Subaru.В тройке лидеров также оказался немецкий спорткар Porsche 718 Cayman. Данная модель выпускается сразу в нескольких модификациях, что только расширяет выбор для потенциального покупателя. Причем именно Porsche 718 Cayman обладает одним из самых привлекательных дизайнов в представленной линейке.Замыкают список лидеров легендарная Alpine A110, которая до сих пор остается одним из самых востребованных спорткаров на рынке. Далее следуют классический Morgan 3-Wheeler, который сложно сравнивать с современными транспортными средствами, однако можно ценить за уникальный классический дизайн и своеобразную компоновку. А места с шестого по восьмое заняли разработки, представляющие из себя не шоссейные модели, созданные специально для веселого времяпрепровождения за рулем, преимущественно в пределах специализированных треков. Речь идет о моделях BAC Mono, Ariel Atom и Caterham Seven 620S.