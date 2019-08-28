Звезда «Дома-2» Май Абрикосов публично поскандалил с Антоном Беккужевым

«Роман покинул проект в конце 2006 года с громким скандалом. Говорили, что у звезды «Дома-2» были проблемы с запрещенными препаратами. Некоторые ведущие проекта продолжали поддерживать общение с экс-участником, неоднократно помогали ему. К сожалению, Роман этого не оценил…» - заявил Антон.

Не секрет, что Абрикосов после ухода с «Дома-2» ушел в тень. Сейчас Май живет в небольшом поселке в Воронежской области, откуда время от времени напоминает о своем существовании. Так, в свое время «на мушку» экс-участника попали Ксения Бородина, Степан Меньщиков, Ольга Бузова и многие другие звезды проекта.Теперь Абрикосов взялся и за главного редактора журнала «Дом-2» Антона Беккужева. Май в пух и прах разнес статью сотрудника телестройки, в которой он говорит о звездной карьере Олега Майами. По словам 38-летней телезнаменитости, он «ровно» относится к творчеству своего бывшего коллеги, однако время от времени все-таки читает о нем свежие новости.Нужно сказать, что Беккужев не стал затягивать с ответом и практически сразу же дал отпор Абрикосову. Также Антон вспомнил репутацию Мая на реалити-шоу.Беккужев высказал догадки, что Абрикосов до сих пор обижается на «Дом-2» за то, что в свое время его изгнали, пишет Dom2Life