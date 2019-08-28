Лере Кудрявцевой на «Новой волне» пришлось вызывать скорую помощь





Недомогание Лера Кудрявцева почувствовала в одном из ресторанов главного российского курорта, в котором команда «Муз-ТВ» собралась дружным коллективом, чтобы отметить именины ведущего «Отпуска без путевки» Андрея Разыграева, сообщает портал «Super». Как заявили позднее друзья телезвезды, у нее от сильной жары поднялось давление, поэтому пришлось вызвать ей во время обеда бригаду медиков.В один из моментов лицо Кудрявцевой вдруг побледнело, а сама она начала терять сознание. Пока медики добирались до указанного места, генеральный директор канала Арман Давлетяров оказывал знаменитости первую помощь, проведя с ней полноценный сеанс психологической помощи, чтобы исключить риски панической атаки, которая едва не охватила Кудрявцеву из-за столь неожиданного ухудшения самочувствия.К счастью серьезного вреда здоровью известной телеведущей причинено не было, поэтому уже к вечеру она полностью пришла в чувства, а на следующий день как ни в чем не бывало вышла на главную фестивальную сцену.