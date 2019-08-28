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Разин озвучил жесткое предупреждение о правах на репертуар «Ласкового мая»

Известный российский продюсер Андрей Разин выступил с заявлением о том, что никто без дозволения организации «Честная музыка», не имеет права исполнять композиции группы «Ласковый май». В противном случае артистам и организаторам выступлений грозит серьезная ответственность.

По словам Разина, сегодня многие интересуются, кто является правообладателем песен из репертуара группы «Ласковый май». Продюсер напомнил, что в 2005 году было принято решение суда, согласно которому за ним было закреплено однозначное право на 27 песен популярной группы. Никаких других судебных решений по этому поводу не выносилось. «Позднее я эти права продал. Поэтому сейчас ими обладает компания «Честная музыка». У нас с Андреем Гуровым заключен с этой компанией договор, что позволяет исполнять эти песни на законных основаниях», - подчеркнул Андрей Разин.

Продюсер также подчеркнул, что безграмотные журналисты, которые утверждают, что права на репертуар группы были переданы каким-то третьим лицам, он показывает решение суда, в котором четко видно имя правообладателя. Он отметил, что любые попытки исполнять эти песни без соответствующего на то разрешения могут повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность. Причем наказание, по словам Разина, грозит не только исполнителям, но и организаторам мероприятий, на которых они выступят, сообщает издание Argumenti.ru.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:53

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