Meizu выпустила смартфон-флагман 16s Pro с тройной камерой и дисплеем без вырезов





Meizu 16s снабжена Super AMOLED-экраном размером 6,2 дюйма и разрешением 2232 на 1080 пикселей. Также разработчики установили сканер отпечатков пальцев под экраном. Модель функционирует на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 855 Plus, объем ОЗУ составляет 6-8 Гб, а ВЗУ - 128-256 Гб.Помимо этого, смартфон Meizu 16s имеет тройную основную камеру с 48-Мп датчиком, два других модуля на 16 и 20 Мп. Следует обратить внимание на то, что на всех камерах установлены датчики Sony. Ёмкость аккумулятора составляет 3600 мАч.Данная новинка поступит на рынок продаж 31 августа, а прайс данной модели будет зависеть от объема ОЗУ.