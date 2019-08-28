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Эксперты рассказали, о чем могут свидетельствовать позы партнеров во сне

Специалисты крупнейшего британского сайта знакомств для женатых провели опрос свыше двух тысяч пользователей. В результате им удалось выявить наиболее популярные позы, в которых спят люди. Так был составлен список поз во сне, которые могут характеризовать партнеров.
Эксперты рассказали, о чем могут свидетельствовать позы партнеров во сне

Самой популярной позой для сна, на которую указали 34% респондентов оказалась поза лицом к лицу на некотором отдалении. Невзирая на относительную безопасность в отношениях, утверждают эксперты, такая поза часто указывает на измену со стороны одного из партнеров. Происходит это в связи с тем, что обманывающий в паре старается воздержаться от чрезмерного приближения.

На втором месте оказалось «целование спины», которое встречается примерно у 22% опрошенных. В этом же случае нередко имеет место соприкосновение ногами, что считается признаком довольно теплых отношений между партнерами. А вот в позе «ложки» со своими мужчинами и женщинами спят лишь 16% британцев. Такая поза может свидетельствовать о сильной привязанности друг к другу, более того, чаще всего она встречается лишь в самом начале романтических отношений. Впрочем, как указали респонденты, они считают эту позу довольно неудобной для сна.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:50

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