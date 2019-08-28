Шуфутинский в преддверии 3 сентября записал видеообращение
Известный российский певец Михаил Шуфутинский в преддверии 3 сентября решил обратиться к поклонникам. На страничке артиста в социальной сети Instagram появилось видео, в котором он напоминает о приближении той самой даты.
Музыкант, который больше всего известен отечественной публике как раз благодаря песне «Третье сентября», решил немного пошутить о том, что его голос в эту дату звучит едва ли не из каждого окна. «Дорогие друзья, очень скоро наступит 3 сентября. День прощания, день, когда горят…» - начал цитировать строки из популярной песни Шуфутинский. Впрочем, позднее он немного изменил текст и отметил, что в этот самый день совсем не хочет быть один, а хочет быть вместе с поклонниками, а также, чтобы они тоже были вместе с ним.
Таким шуточным образом Михаил Шуфутинский решил не только посмеяться над традицией слушать 3 сентября его знаменитую песню, но еще и анонсировать собственный сольный концерт в Москве, пригласив всех желающих прийти на это мероприятие.
Музыкант, который больше всего известен отечественной публике как раз благодаря песне «Третье сентября», решил немного пошутить о том, что его голос в эту дату звучит едва ли не из каждого окна. «Дорогие друзья, очень скоро наступит 3 сентября. День прощания, день, когда горят…» - начал цитировать строки из популярной песни Шуфутинский. Впрочем, позднее он немного изменил текст и отметил, что в этот самый день совсем не хочет быть один, а хочет быть вместе с поклонниками, а также, чтобы они тоже были вместе с ним.
Таким шуточным образом Михаил Шуфутинский решил не только посмеяться над традицией слушать 3 сентября его знаменитую песню, но еще и анонсировать собственный сольный концерт в Москве, пригласив всех желающих прийти на это мероприятие.