Шуфутинский в преддверии 3 сентября записал видеообращение

Музыкант, который больше всего известен отечественной публике как раз благодаря песне «Третье сентября», решил немного пошутить о том, что его голос в эту дату звучит едва ли не из каждого окна.- начал цитировать строки из популярной песни Шуфутинский. Впрочем, позднее он немного изменил текст и отметил, что в этот самый день совсем не хочет быть один, а хочет быть вместе с поклонниками, а также, чтобы они тоже были вместе с ним.Таким шуточным образом Михаил Шуфутинский решил не только посмеяться над традицией слушать 3 сентября его знаменитую песню, но еще и анонсировать собственный сольный концерт в Москве, пригласив всех желающих прийти на это мероприятие.