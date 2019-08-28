Ученые нашли скрытую опасность в запеченных овощах





Специалисты из Университета Данди провели масштабное исследование, по итогам которого стало известно, что процесс запекания овощей в духовке приводит к повышению уровня кислотности в них. В результате запеченные лук, кабачки, болгарский перец и другие овощи обладают значительно более высокой кислотностью, чем эти же продукты в тушеном или вареном виде.По утверждению ученых, еда с повышенной кислотностью может угрожать зубам человека, она становится причиной возникновения кариеса порой даже чаще, чем сахар. Как показали проведенные специалистами эксперименты, блюдо с запеченными томатами, кабачками, луком, баклажанами и зеленым перцем обладает такой же кислотностью, как и сладкие газированные напитки.Подобная особенность, подчеркивают авторы исследования, способствует эрозии дентина – твердой зубной ткани. Употребление запеченных овощей повышает риски столкнуться с кариесом. Более того, утверждается, что кислотная эрозия дентина является причиной обращения за помощью стоматологов в 90% случаев.