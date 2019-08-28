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Ученые нашли скрытую опасность в запеченных овощах

Диетологи всегда называли запекание овощей лучшим способом готовки. Но, как утверждают ученые, в запеченных овощах кроется одна серьезная угроза, от этого могут страдать зубы, причем намного сильнее, чем от сладкой газировки.

Специалисты из Университета Данди провели масштабное исследование, по итогам которого стало известно, что процесс запекания овощей в духовке приводит к повышению уровня кислотности в них. В результате запеченные лук, кабачки, болгарский перец и другие овощи обладают значительно более высокой кислотностью, чем эти же продукты в тушеном или вареном виде.

По утверждению ученых, еда с повышенной кислотностью может угрожать зубам человека, она становится причиной возникновения кариеса порой даже чаще, чем сахар. Как показали проведенные специалистами эксперименты, блюдо с запеченными томатами, кабачками, луком, баклажанами и зеленым перцем обладает такой же кислотностью, как и сладкие газированные напитки.

Подобная особенность, подчеркивают авторы исследования, способствует эрозии дентина – твердой зубной ткани. Употребление запеченных овощей повышает риски столкнуться с кариесом. Более того, утверждается, что кислотная эрозия дентина является причиной обращения за помощью стоматологов в 90% случаев.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:42

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