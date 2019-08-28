Главный диетолог: Питание детей младшей школы должно состоять из 5-6 приемов пищи в день





Диетолог рассказала, что детей необходимо кормить через каждые 3,5-4 часа. Она пояснила, если принимать пищу чаще, то это может стать причиной снижения аппетита, реже - последствием будет растяжение желудка.Помимо этого, Татьяна Брежнева посоветовала за час до отхода ко сну давать школьникам кисломолочный напиток. Отличным примером в этом случае станет простокваша. Диетолог также обратила внимание на необходимости формирования у младших школьников привычки мыть овощи, фрукты и руки перед едой.