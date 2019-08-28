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Эвелина Бледанс избавилась от болезни, преследовавшей ее 30 лет

Известная российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram радостной вестью. По словам знаменитости, ей удалось избавиться от болезни, которая преследовала ее последние 30 лет.
Эвелина Бледанс избавилась от болезни, преследовавшей ее 30 лет

Как признается сама Эвелина Бледанс, в течение трех десятков лет она испытывала серьезный дискомфорт из-за плохого зрения. Телеведущая отмечает, что постоянно запотевающие зимой очки, спадающие с носа окуляры во время тренировок или плавания в бассейне, а также прочие мелкие моменты доставляли ей серьезные неудобства в жизни, передает «Слово и Дело».

Как оказалось, избавиться от этого недуга телезвезде помогли медики одной из клиник, специализирующейся на коррекции зрения. Теперь Эвелина Бледанс сможет надевать очки лишь в тех случаях, когда это будет нужно для создания какого-либо образа, поскольку ее зрение снова как молодые годы.

По словам актрисы, вся операция длилась не более минуты. После того, как все осталось позади, артистка и сама удивляется, почему она раньше не решалась на эту процедуру, страдая столько лет от близорукости.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:16

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