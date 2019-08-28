Эвелина Бледанс избавилась от болезни, преследовавшей ее 30 лет
Известная российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram радостной вестью. По словам знаменитости, ей удалось избавиться от болезни, которая преследовала ее последние 30 лет.
Как признается сама Эвелина Бледанс, в течение трех десятков лет она испытывала серьезный дискомфорт из-за плохого зрения. Телеведущая отмечает, что постоянно запотевающие зимой очки, спадающие с носа окуляры во время тренировок или плавания в бассейне, а также прочие мелкие моменты доставляли ей серьезные неудобства в жизни, передает «Слово и Дело».
Как оказалось, избавиться от этого недуга телезвезде помогли медики одной из клиник, специализирующейся на коррекции зрения. Теперь Эвелина Бледанс сможет надевать очки лишь в тех случаях, когда это будет нужно для создания какого-либо образа, поскольку ее зрение снова как молодые годы.
По словам актрисы, вся операция длилась не более минуты. После того, как все осталось позади, артистка и сама удивляется, почему она раньше не решалась на эту процедуру, страдая столько лет от близорукости.
Как признается сама Эвелина Бледанс, в течение трех десятков лет она испытывала серьезный дискомфорт из-за плохого зрения. Телеведущая отмечает, что постоянно запотевающие зимой очки, спадающие с носа окуляры во время тренировок или плавания в бассейне, а также прочие мелкие моменты доставляли ей серьезные неудобства в жизни, передает «Слово и Дело».
Как оказалось, избавиться от этого недуга телезвезде помогли медики одной из клиник, специализирующейся на коррекции зрения. Теперь Эвелина Бледанс сможет надевать очки лишь в тех случаях, когда это будет нужно для создания какого-либо образа, поскольку ее зрение снова как молодые годы.
По словам актрисы, вся операция длилась не более минуты. После того, как все осталось позади, артистка и сама удивляется, почему она раньше не решалась на эту процедуру, страдая столько лет от близорукости.