Известный экстрасенс Николь Кузнецова о будущем звезды «Дома-2» Влада Кадони: «Для него наступает период новых идей»
Одна из самых ярких участниц передачи «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, каким видит будущее своего коллеги, а по совместительству и ведущего «Дома-2» Влада Кадони. Как утверждает 30-летняя ясновидящая, для наследника сибирской колдуньи Елены Голуновой наступает период новых идей.
Не секрет, что сегодня, 28 августа, звезде программы «Битва экстрасенсов» и ведущему «Дома-2» Владу Кадони исполнилось 33 года. Пристрастный, остроумный, резкий и в то же время и очень честный прораб реалити-шоу смог изменить жизнь не одной сотни героев проекта, которые либо слушали его рекомендации, либо получали от него такого оживляющего «пенделя», что сразу же приходили в себя и выправлялись.
В день рождения Кадони «проектные» журналисты решили связаться с его коллегой и известной российской ясновидящей Николь Кузнецовой, у которой узнали судьбу звезды «Дома-2». По словам экстрасенса, ближайшее будущее Влада будет более чем потрясающим.
Как утверждает Кузнецова, люди, которые на данный момент окружают Кадони, не могут повлиять на его будущее, ведь каждое решение Влад принимает самостоятельно или с самым близким ему человеком. Более того, Николь указала на то, что совсем скоро у ведущего «Дома-2» появится еще больше завистников и недоброжелателей, поэтому советует коллеге не реагировать на них, пишет Dom2Life.
Не секрет, что сегодня, 28 августа, звезде программы «Битва экстрасенсов» и ведущему «Дома-2» Владу Кадони исполнилось 33 года. Пристрастный, остроумный, резкий и в то же время и очень честный прораб реалити-шоу смог изменить жизнь не одной сотни героев проекта, которые либо слушали его рекомендации, либо получали от него такого оживляющего «пенделя», что сразу же приходили в себя и выправлялись.
В день рождения Кадони «проектные» журналисты решили связаться с его коллегой и известной российской ясновидящей Николь Кузнецовой, у которой узнали судьбу звезды «Дома-2». По словам экстрасенса, ближайшее будущее Влада будет более чем потрясающим.
«Кадони сейчас не предстоит ни за что бороться: удача сама находит его», - подчеркнула экс-героиня «Битвы экстрасенсов».
Как утверждает Кузнецова, люди, которые на данный момент окружают Кадони, не могут повлиять на его будущее, ведь каждое решение Влад принимает самостоятельно или с самым близким ему человеком. Более того, Николь указала на то, что совсем скоро у ведущего «Дома-2» появится еще больше завистников и недоброжелателей, поэтому советует коллеге не реагировать на них, пишет Dom2Life.
«Для него наступает период новых идей», - добавила Николь.